Петрозаводчанин попался на краже виски

Мужчину задержали в торговом зале, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел 18 сентября в 21.56 в одном из магазинов Петрозаводска.



Сотрудники вневедомственной охраны задержал 29-летнего горожанина, который пытался украсть бутылку виски стоимостью около полутора тысяч рублей.