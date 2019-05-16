Петрозаводчанин сходил в сауну на краденные у соседа по палате деньги

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Мужчина украл с карты потерпевшего 34 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 48-летний горожанин и сообщил, что с его банковской карты похищены 34 тысячи рублей. Он пояснил, что его сосед по больничной палате попросил 1 тысячу рублей в долг. Петрозаводчанин не отказал новому знакомому, дал карту и сообщил пин-код.
Из магазина новый приятель так и не вернулся, а вскоре заявителю пришло смс о списании наличных.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, ранее судимого 32-летнего петрозаводчанина. Он сознался и рассказал, что потратил деньги на сауну, спиртное и закуски.
Возбуждено уголовное дело.
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