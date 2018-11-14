Петрозаводчанин разбил бревном машину во время пьяной потасовки

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В полицию поступило заявление о повреждении автомобиля в микрорайоне Пески, сообщили в МВД Карелии.
В один из вечеров в кафе отдыхали две компании. Случился конфликт, который решили разрешить на улице. Причем одна группа по численности уступала другой.
Как выяснил сотрудник полиции, ранее несудимый 23-летний петрозаводчанин решил отвлечь силы противника нестандартным уголовно наказуемым способом. Он схватил бревно и стал наносить удары по иномарке одного из оппонентов.
В результате машина получила значительные повреждения, стоимость ущерба была оценена в сумму, превышающую 200 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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