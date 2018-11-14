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Новости. Криминал
14:23, 14 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Петрозаводчанин разбил бревном машину во время пьяной потасовки

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В полицию поступило заявление о повреждении автомобиля в микрорайоне Пески, сообщили в МВД Карелии.

В один из вечеров в кафе отдыхали две компании. Случился конфликт, который решили разрешить на улице. Причем одна группа по численности уступала другой.

Как выяснил сотрудник полиции, ранее несудимый 23-летний петрозаводчанин решил отвлечь силы противника нестандартным уголовно наказуемым способом. Он схватил бревно и стал наносить удары по иномарке одного из оппонентов.

В результате машина получила значительные повреждения, стоимость ущерба была оценена в сумму, превышающую 200 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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