Петрозаводчанин случайно задержал мужчину, который пытался украсть его велосипед

Об этой любопытной истории нашему изданию рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

"Это преступление совершил 38-летний петрозаводчанин, назовем его Сергеем, ранее судимый за кражи, грабежи, другие преступления, за которые он неоднократно отбывал срок в различных колониях республики, – рассказал Олег Беляев. – Освободившись не так давно, мужчина снова взялся за старое. Постоянно злоупотребляющий спиртным Сергей работать не хотел и, желая найти деньги на очередную выпивку с закуской, с его слов, "решил украсть что-нибудь и продать".

С этой целью, по информации старшего помощника прокурора, Сергей поздним вечером решил проникнуть в подъезд одного из многоэтажных домов Петрозаводска. Чтобы попасть в подъезд, мужчина набрал случайно номер квартиры и в домофон сказал ее хозяйке: "Я ваш сосед и потерял ключи от домофона". Ему поверили и открыли дверь.



Поднявшись на площадку восьмого этажа, Сергей увидел велосипед, взял его и покатил по лестнице на первый этаж. Оказавшись внизу, мужчина попытался выйти из подъезда, но в темноте не смог сразу найти входную дверь и замешкался.



"В этот момент в подъезд зашел сам хозяин велосипеда, который и задержал злоумышленника, – сообщил Олег Беляев. – Пойманного с поличным Сергея суд приговорил к двум годам лишения свободы".