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Новости. Происшествия
14:27, 16 Апреля 2018

Петрозаводчанин снял квартиру и продал чужое имущество

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Пенсионерка сдала квартиру и лишилась стиральной машины, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 69-летней горожанки. Она сообщила, что из ее квартиры пропала стиральная машина.

Как оказалось, у женщины в микрорайоне Голиковка есть квартира, которую она сдала осенью прошлого года 43-летнему гражданину. В марте жилец съехал, хозяйка пришла проверить жилье и обнаружила пропажу. Ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение недавнего квартиросъемщика. В ходе общения с полицейскими он сознался в краже. Он рассказал, что какое-то время назад ему срочно понадобились деньги и он решил продать чужое имущество. В настоящее время подозреваемый частично возместил причиненный ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

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