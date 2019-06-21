Петрозаводчанин угрожал бармену пистолетом

Мужчина спрятал улику за решётку радиатора отопления, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В 23.30 сработала тревожная сигнализация в пивном баре в микрорайоне Ключевая. На месте бармен сообщил группе задержания, что один из посетителей угрожал ему пистолетом.



Злоумышленником оказался 29-летний петрозаводчанин. К моменту прибытия дежурного наряда он "избавился" от улики – спрятал за решётку радиатора отопления. При визуальном осмотре установлено, что это пневматический пистолет, но точно говорить о классификации изъятого предмета можно будет после заключения экспертов-криминалистов.



Задержанный передан в полицию.