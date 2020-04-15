Петрозаводчанин украл автоприцеп из гаражного кооператива

В полицию с заявлением о краже обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил 45 тысяч рублей. Горожанин, владеющий гаражом в одном из кооперативов, сообщил, что рядом с постройкой хранил автоприцеп. На минувшей неделе прицеп пропал. Свидетелей происшествия не было, видеофиксация в ГСК не велась.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 43-летнего жителя города. Тот рассказал полицейским, что несколько лет наблюдал, как в автоприцеп складируется различный хлам. А после решил украсть.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин сдал чужой гараж на металлолом.