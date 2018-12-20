Петрозаводчанин украл дрель

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин с заявлением о краже инструмента, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него похитили дрель. Он пояснил, что делает ремонт в квартире и в день происшествия выгружал из машины различные вещи. Спустя час, уже находясь в квартире, заявитель обнаружил, что забыл у подъезда ящик с дрелью. Мужчина спустился во двор – но инструмента стоимостью несколько тысяч рублей на месте уже не было.

Полицейские установили подозреваемого, 26-летнего жителя Петрозаводска. Он сознался в содеянном и рассказал, что в день происшествия проезжал мимо дома потерпевшего на Древлянке, заметил дрель и похитил её.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный инструмент изъят и будет возвращен владельцу.

