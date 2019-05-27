Петрозаводчанин украл из гаража знакомого имущество на 130 тысяч рублей

Мужчина ночью проник в гараж знакомого и вынес оттуда ценные вещи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже имущества обратился 21-летний петрозаводчанин. Придя в свой гараж, он обнаружил повреждение ворот. Отсутствовали: слесарный инструмент, две головки блока цилиндров двигателей, аудиоколонки. Ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 22-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Оперативники выяснили, что подозреваемый имеет гаражный бокс в этом же ГСК и неоднократно бывал в гаражном боксе потерпевшего, где и приметил ценное имущество.

В ночное время, с помощью монтировки он сорвал навесной замок, а затем отжав замок внутренний, проник в гараж. Похищенное было вывезено и спрятано в другом гаражном кооперативе.

Возбуждено уголовное дело.