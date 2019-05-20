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Новости. Криминал
13:08, 20 Мая 2019
фото: © EPA/ANDREW GOMBERT

Петрозаводчанин украл пистолет из охотничьего магазина

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Камера зафиксировала, как мужчина похищает с витрины пистолет и прячет его под куртку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился продавец одного из магазинов охотничьих товаров с заявлением о краже пневматического пистолета стоимостью более 6 тысяч рублей.

На записи камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, отчётливо видно, как один из посетителей похищает не пристёгнутый антикражным устройством пистолет с витрины. После этого мужчина прячет его под куртку и покидает помещение.

В злоумышленнике сотрудники уголовного розыска узнали 45-летнего петрозаводчанина. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и хорошо знаком правоохранителям. Вырученные 1,5 тысяч рублей мужчина потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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