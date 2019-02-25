Петрозаводчанин украл у мужчины телефон в одном из баров

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже телефона обратился 59-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что накануне отдыхал в одном из баров микрорайона Древлянка. Уже дома мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей и обратился к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, ранее судимого 30-летнего гражданина.

По версии следствия, он заметил в баре пьяного мужчину и попросил у него телефон для совершения звонка. Воспользовавшись тем, что посетитель вскоре забыл про свой гаджет, петрозаводчанин похитил мобильный телефон. Вырученные 3 тысячи рублей он потратил на алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.