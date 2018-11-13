Молодой петрозаводчанин пропил деньги пенсионера

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В полицию обратился 64-летний житель Петрозаводска с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что из его квартиры похитили семь тысяч рублей. Заявитель пояснил правоохранителям, что проживает с сыном, к которому в гости недавно приходили малознакомые мужчины. После их ухода пенсионер обнаружил пропажу наличных средств.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 24-летнего петрозаводчанина. По версии следствия, в гостях он заметил на холодильнике деньги, которые лежали среди квитанций за коммунальные услуги.
Воспользовавшись моментом, когда рядом никого не было, гражданин похитил деньги, после чего скрылся. Впоследствии он потратил их на спиртное.
На подозреваемого завели уголовное дело.
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