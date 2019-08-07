Петрозаводчанин украл в магазине телефон, до которого смог дотянуться

В Петрозаводске мужчина зашел в магазин за одеждой, а вышел с украденным телефоном, сообщили в МВД Карелии.

В последний июльский день петрозаводчанин под вечер зашел в магазин одежды. Место продавца, оборудованное достаточно высокой стойкой, пустовало. Мужчина его осмотрел, заметил два мобильных телефона и решил их похитить.

По версии полицейских, житель карельской столицы смог дотянуться только до модного гаджета, а старое устройство связи осталось на месте. С похищенным имуществом он скрылся и сбыл его за тысячу рублей.

Продавец заметила пропажу, когда перед закрытием торгового объекта вышла из подсобного помещения. После этого она обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о краже личного смартфона. Стоимость его была оценена в 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 25-летнего подозреваемого, который в настоящее время допрошен. Уголовное дело возбуждено по факту кражи с причинением значительного ущерба.