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Петрозаводчанин в ночи разукомплектовал чужое авто

Новости. Криминал
17:20, 05 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
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В полицию обратился представитель одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.

Из служебной машины в ночное время украли магнитолу и аккумулятор. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 21-летнего горожанина. Он обратил внимание на оставленную во дворе машину, ночью вернулся к ней, забрался внутрь и похитил имущество. Краденое злоумышленник продал. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленобласти украл из чужого авто в Карелии сумку с гаечными ключами.

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