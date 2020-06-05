Петрозаводчанин в ночи разукомплектовал чужое авто

В полицию обратился представитель одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.
Из служебной машины в ночное время украли магнитолу и аккумулятор. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемого – 21-летнего горожанина. Он обратил внимание на оставленную во дворе машину, ночью вернулся к ней, забрался внутрь и похитил имущество. Краденое злоумышленник продал.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Ленобласти украл из чужого авто в Карелии сумку с гаечными ключами.
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