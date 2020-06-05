Петрозаводчанин в ночи разукомплектовал чужое авто

В полицию обратился представитель одной из организаций, сообщили в МВД Карелии.

Из служебной машины в ночное время украли магнитолу и аккумулятор. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 21-летнего горожанина. Он обратил внимание на оставленную во дворе машину, ночью вернулся к ней, забрался внутрь и похитил имущество. Краденое злоумышленник продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленобласти украл из чужого авто в Карелии сумку с гаечными ключами.