Петрозаводчанин вынес все добро из дома жителя Санкт-Петербурга в поселке Карелии

В Олонецком районе петрозаводчанин обокрал дачу жителя Санкт-Петербурга, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района обратился 41-летний житель Санкт-Петербурга и сообщил, что из его дачного дома, расположенного в одном из посёлков, пропало имущество. Потерпевший заявил о хищении принадлежащего ему автомобильного прицепа, а также телевизора, электроинструмента, газового баллона и посуды. Кроме того, по его словам, из бани исчезли лопаты, садовая тачка, газонокосилка, мойка высокого давления, пылесос. Сумму причинённого ущерба заявитель оценил более чем в 60 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что долгое время не приезжал на дачу и предположить, когда именно было совершено хищение не смог. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили, что похищенное было вывезено из района. Вскоре полицейские установили подозреваемого - 59-летнего ранее имевшего проблемы с законом петрозаводчанина. Он был задержан.

В ходе обысков в квартире фигуранта полицейские изъяли часть похищенных вещей, а во дворе многоквартирного дома, где он проживал, обнаружили прицеп заявителя. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.