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Новости. От читателей
15:24, 20 Марта 2018

Петрозаводчанина оштрафовали в день выборов, когда он пытался помочь людям на остановке

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В Петрозаводске сотрудники ГИБДД выписали штраф водителю, который пытался вывезти замерзавших на остановке людей после салюта, так как бесплатный транспорт уже не ходил.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин рассказал, как ему сотрудники ГИБДД выписали штраф за то, что припарковался с нарушением для того, чтобы взять с остановки замерзавших людей.

"В день выборов после салюта на Кирова стоят люди на остановке, - написал петрозаводчанин, - замершие, голосуют, потому что не на чем уехать было. Я остановился подкинуть хоть кого-нибудь, знака "остановка запрещена" не заметил, сразу ГИБДД подъехали – 1,5 тыс. руб. штраф. Помог людям, аж обидно! Остановиться негде, везде знаки, да хоть бы в тот день отнеслись с пониманием к народу".

Отметим, что в день выборов 18 марта в петрозаводске был организован бесплатный проезд на общественном транспорте, но, по информации горожан, автобусы ходили с интервалом в час и завершили работу уже в 20.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лунатик
2018-03-20 15:59:22
"Злые дебилы" (Макаревич), "сила,хамство и наглость"(Серебряков), "страна не пуганных идиотов"(фильм гений),выбирай кому что нравится....жалко людей ,поверившим про сказку о бесплатном транспорте....,но теперь уже "выборы" прошли...можно и не врать...
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