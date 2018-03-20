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10:26, 20 Марта 2018

Петрозаводчанка час прождала бесплатный транспорт в день выборов

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В Петрозаводске в день выборов транспорт возил людей бесплатно, но временной интервал в движении сильно изменился.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что 18 марта в день выборов ее дочь целый час простояла на остановке в ожидании автобуса, чтобы уехать домой в Соломенное.

Когда женщина пришла на конечную остановку, чтобы выяснить, почему так долго нет автобуса, специальный человек ей объяснил, что "бесплатный сыр только в мышеловке".

"Мы живём в микрорайоне Соломенное, - написала петрозаводчанка, - сегодня (18 марта) моя дочь простояла на остановке на улице Зайцева целый час, чтобы доехать домой на автобусе № 4. Когда я подошла на конечную остановку к человеку, который следит за маршрутом 4 и записывает время между ними, и спросила, какой интервал между автобусами, мне сказали: 20 минут в обычные дни, а так как сегодня выборы и автобусы ездят бесплатно, то 1 час - 1,20. Я была удивлена такой ситуации, если бесплатно, что, значит, работать не надо. Я спросила телефон начальства, мне ответили: если вам надо, вы сами и ищите".

Напомним, 18 марта в день выборов президента большинство автотранспортных компаний Петрозаводска, осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом, присоединились к всероссийской социальной акции по организации бесплатного провоза граждан.

Бесплатно можно было проехать по всем маршрутам движения троллейбусов и большинству автобусных маршрутов (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).

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