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Новости. От читателей
12:07, 04 Сентября 2018

С наступлением учебного года в Петрозаводске начались проблемы с общественным транспортом

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С наступлением нового учебного года пассажиров в петрозаводских маршрутках прибавилось, а чаще автобусы ходить не стали, жалуются горожане.

В популярном паблике "Подслушано в ПТЗ" в "ВКонтакте" интернет-пользователь, которая не назвала своего имени, написала, что она не может выехать из Пятого поселка.  

"Я живу в Пятом поселке (Пограничная), и маршрутку 2, 5 никогда не дождаться! Честно, устала от этого безобразия. Это что, "маршрутка-призрак"? С утра, когда едешь на работу, не зайти; ни сесть, ни стоять невозможно. Такое количество людей! Сейчас еще и школьники, студенты", - рассказала она.

"Ситуация: нужно выехать в город. Подошла на остановку в 19:46 (03.09.2018). Час целый час я стояла, и ни одной маршрутки, а нет, проезжала 9 (каждые 10-15 минут), проезжала двойка, раза три, но водители не останавливаются, два раза проезжала 5 – та же история, что и с 2.... Были и другие маршрутки, но не для нас. Стоявших людей, у которых свои дела, планы. И да, не у всех есть машины и деньги на такси!" - добавила Интернет-пользователь.

А читательница "Столицы на Онего" Татьяна сообщила, что с наступлением нового учебного года утром стало сложнее попасть на Древлянку из Кукковки.

"Автобуса №1 иногда приходится по полчаса ждать, а в "девятку" теперь не так-то просто влезть. Давка в маршрутке страшная", - отметила она.

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Комментарии

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User
2018-09-04 12:37:39
У каждой проблемы есть ФИО! К примеру, Округ №1 (где живет безымянная интернет пользователь) Депутаты избирательного округа: Анишин Александр Вильевич, Кузнецов Дмитрий Геннадьевич. Граждане, вы из зачем избирали?!
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