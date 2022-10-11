«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска рассказала о чудовищной поездке на автобусе.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» в минувший четверг, 24 ноября, поздно вечером появился пост петрозаводчанки, которая рассказала чудовищную историю о своей поездке с ребенком на автобусе, где водитель закрыл двери и нажал на газ.

«Я бы хотела пожаловаться на водителя маршрута № 19. На остановке Невского мы с ребенком стали заходить в автобус, ребенок зашел первый, держа меня за руку, водитель закрыл двери, зажав мою руку, и стал давить на газ. Он зажал мою руку дверьми, ребенок стал плакать, думая, что автобус уедет без меня. Когда закричали пассажиры, водитель обратил внимание и открыл дверь. Я зашла в автобус к ребенку, в это же время в заднюю дверь стала заходить женщина с ребенком, водитель снеова закрывать дверь, зажал дверьми ребенка, а мать осталась на улице. Дети в истерике, взрослые в шоке! Это полный беспредел! На одной остановке чуть не покалечить нескольких людей», — написала горожанка и сообщила, что жалобу на водителя отправила в ГИБДД.

В Госавтоинспекции Петрозаводска подтвердили «Столице на Онего», что к ним в ведомство действительно поступила жалоба от пассажирки на водителя автобуса № 19.

«Водитель был установлен, с ним проведена беседа, также вся информация о произошедшем отправлена руководству транспортной компании», — сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Также в ведомстве уточнили, что в данном случае штраф водителю законом не предусмотрен.