Петрозаводчанину по украденной карте продали бракованные гаджеты

Полиция в Петрозаводске узнала, куда пропали деньги с банковской карты, которые родители для школьнику, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска от 39-летней гражданки поступило заявление о краже, ущерб от которой составил 4,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что утром женщина дала своему сыну-школьнику банковскую карту, чтобы он мог купить необходимые продукты.

Ближе к вечеру она получила смс-уведомление, что со счета ее карты списаны денежные средства в счет оплаты товара, приобретенного в одном из зарубежных интернет-магазинов.

Петрозаводчанка тут же позвонила сыну и узнала, что он ничего не покупал, а карта исчезла. Заявительница предположила, что она была похищена из детской куртки, оставленной в гардеробе.

Это предположение не подтвердилось, но полицейские все же выяснили все обстоятельства преступления. Как оказалось, после уроков ребенок вместе с друзьями решил немного погулять. Во время этой прогулки у него из кармана выпала банковская карта, которую нашел случайный прохожий.

Он сразу же придумал, как этим можно воспользоваться. Через интернет-магазин, где не запрашивается никакой информации, кроме той, что указана на карте, он заказал мобильный телефон и портативную аудиоколонку.

В настоящее время полицейские установили 21-летнего подозреваемого. Он сознался в краже и полностью возместил ущерб. Также фигурант признался, что чужие деньги были потрачены впустую – заказанные гаджеты имели брак и быстро сломались.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.