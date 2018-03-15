Петрозаводчанину приставили нож к горлу и отобрали сигареты

В Петрозаводске негостеприимные хозяева оставили мужчину без денег и сигарет, сообщили в МВД Карелии.

Днем 14 марта в УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение криминального характера от 51-летнего горожанина.

Он рассказал, что накануне вечером познакомился на улице со случайным прохожим. Знакомство привело мужчину в гости, где новый знакомый буквально сразу же достал нож и начал угрожать. В результате злоумышленник похитил сотовый телефон, сигареты и деньги в сумме 150 рублей. После этого потерпевшему дали уйти.

Сотрудниками уголовного розыска вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 38-летний петрозаводчанин. Он был задержан в те же сутки. В настоящее время решается вопрос об аресте фигуранта. Ведется следствие по уголовному делу.