Петрозаводчанину, пустившему бывшую жену на ночлег, потребовалась помощь полиции

Женщина на славу погуляла за счет бывшего мужа в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о краже телефона обратился 33-летний горожанин.

Оперативники выяснили обстоятельства происшествия. К мужчине обратилась его бывшая жена, проживающая в Костомукше. Она пояснила, что приедет в столицу республики, и попросила предоставить ночлег. Мужчина позволил ей пожить несколько дней. Костомукшанка осталась в квартире дольше оговоренного срока, и тогда бывший муж попросил ее съехать.

По версии полицейских, из квартиры 35-летняя женщина забрала не только свои вещи, но и телефон петрозаводчанина.

Впоследствии она, воспользовавшись мобильным приложением, перевела с карты бывшего мужа 8 тысяч рублей на счет своего знакомого (так как своей карты у нее не было). Денежные средства по просьбе женщины знакомый обналичил и передал ей, так как не подозревал об их преступном происхождении. Сотрудники уголовного розыска установили, что телефон она продала и все денежные средства, добытые незаконным путем, потратила на съем жилья в Петрозаводске и застолье.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.