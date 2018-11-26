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Новости. Криминал
18:20, 26 Ноября 2018
фото: Pixabay

Петрозаводчанка хотела помочь подруге, в итоге стала жертвой мошенника

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В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя девушка и заявила о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что её ввели в заблуждение мошенники, в результате чего она лишилась более 5 тысяч рублей.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, ей в популярной социальной сети пришло сообщение от подруги, которая просила занять деньги в долг на пару дней.

Жительница Карелии, не раздумывая, согласилась, после чего через банкомат перевела деньги на указанный в сообщении счет банковской карты. Только после этого она позвонила своей знакомой, которая пояснила, что её страница в Интернете была взломана и никакие просьбы об одолжениях она не отправляла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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