Петрозаводчанка лишилась денег, пытаясь продать мебель через Интернет

В полицию Петрозаводска обратилась женщина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка разместила на сайте объявлений сообщение о продаже детской кровати. Через час откликнулся покупатель.

Мужчина сообщил, что готов приобрести мебель за 3 тысячи рублей, но перевести деньги может исключительно на банковскую карту петрозаводчанки. Женщина поддалась на уговоры покупателя и продиктовала номер карты.

Это не устроило звонившего, он заодно попросил вслух назвать срок действия карты женщины, и трехзначный код на обратной стороне. После чего у нее списали с карты 3 тысячи рублей.