Петрозаводчанка лишилась денег, пытаясь продать мебель через Интернет

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска обратилась женщина с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.
Горожанка разместила на сайте объявлений сообщение о продаже детской кровати. Через час откликнулся покупатель.
Мужчина сообщил, что готов приобрести мебель за 3 тысячи рублей, но перевести деньги может исключительно на банковскую карту петрозаводчанки. Женщина поддалась на уговоры покупателя и продиктовала номер карты.
Это не устроило звонившего, он заодно попросил вслух назвать срок действия карты женщины, и трехзначный код на обратной стороне. После чего у нее списали с карты 3 тысячи рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
23.01.2019, 16:16
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
28.01.2019, 15:44
Аналитика
Сегодня 15:07
Обществоведение
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности.
Сегодня 10:07
25.01.2019 13:12
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
Чтиво
Сегодня 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Сегодня 09:32
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии