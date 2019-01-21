Петрозаводчанка не смогла попасть домой из-за пьяного сына

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Сотрудники вневедомственной охраны помогли женщине попасть домой, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.
Сигнал поступил оператору вечером 17 января. Срочно по адресу был направлен дежурный наряд вневедомственной охраны.
Выяснилось, что в квартиру не попасть из-за сына хозяйки: именно он не впускал мать в собственный дом. По внешним признакам можно было судить, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Его передали наряду патрульно-постовой службы полиции. Женщина намерена написать заявление.
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