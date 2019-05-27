Петрозаводчанка обокрала друзей из-за сильного опьянения

Новости по теме
Загрузка...
Женщина осталась на ночевку у знакомых и украла у них планшет, когда все уснули, сообщили в МВД Карелии.
Пострадавшая рассказала, что накануне они с мужем пригласили в гости знакомых мужчину и женщину. Праздный вечер затянулся и гости остались у них ночевать. А когда хозяйка утром проснулась, то обнаружила, что гости пропали вместе с ее планшетом.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 42-летнюю петрозаводчанку. Полицейским женщина пояснила, что когда все уснули, она забрала планшетный компьютер и ушла домой. Причиной такого поступка подозреваемая назвала сильное алкогольное опьянение.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
21.05.2019, 13:49
24.05.2019, 10:00
20.05.2019, 13:13
20.05.2019, 11:33
Аналитика
Сегодня 12:49
Обществоведение
На набережной Варкауса в Петрозаводске открылся презентационный центр "Шунгит", посвященный уникальному минералу, добываемому в Карелии.
Сегодня 09:56
24.05.2019 14:47
22.05.2019 14:33
Чтиво
Сегодня 11:01
Частная жизнь
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
Медиа
Сегодня 09:46
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии