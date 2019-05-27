Петрозаводчанка обокрала друзей из-за сильного опьянения

Женщина осталась на ночевку у знакомых и украла у них планшет, когда все уснули, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавшая рассказала, что накануне они с мужем пригласили в гости знакомых мужчину и женщину. Праздный вечер затянулся и гости остались у них ночевать. А когда хозяйка утром проснулась, то обнаружила, что гости пропали вместе с ее планшетом.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 42-летнюю петрозаводчанку. Полицейским женщина пояснила, что когда все уснули, она забрала планшетный компьютер и ушла домой. Причиной такого поступка подозреваемая назвала сильное алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело.