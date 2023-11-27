Петрозаводчанка серьезно обгорела на пожаре в Соломенном

Женщину госпитализировали с ожогами лица, кистей, живота и голени.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 28 ноября, в 16.50, спасателям стало известно о пожаре в доме № 41 по улице 9 января в Петрозаводске.



Загорелся двухэтажный дом на 12 квартир. Пламя повредило лестницу в подъезде и прихожую с кухней в одной из квартир на площади 12 квадратных метров.



Огнеборцы спасли четырех человек, трех из них спустили со второго этажа по лестнице. Эвакуировано 10 жильцов.



На пожаре серьезно пострадала одна женщина. Ее госпитализировали в БСМП с ожогами 25% тела I, II и III степеней. У петрозаводчанки обгорели лицо, кисти рук, живот и голень.



Предварительная причина происшествия — поджог.