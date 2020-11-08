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Петрозаводчанка устроила себе шопинг за чужой счет

Новости. Криминал
11:38, 09 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Жительница Петрозаводска подозревается в краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что в один из дней совершала покупки в крупном торговом центре и потеряла свою банковскую карту.

Позже на ее телефон стали поступать уведомления об оплате покупок, которых она не совершала. Таким образом, с ее счета исчезло более 11 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастна 28-летняя гражданка, у которой ранее уже возникали проблемы с законом. Она созналась в содеянном.

Как выяснилось, девушка посещала торговое заведение вместе с супругом. Обнаружив чужую карту, она не попыталась разыскать владелицу, а сразу отправилась по магазинам. При этом товары оплачивала бесконтактным способом.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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