Петрозаводчанка устроила себе шопинг за чужой счет

Жительница Петрозаводска подозревается в краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что в один из дней совершала покупки в крупном торговом центре и потеряла свою банковскую карту.

Позже на ее телефон стали поступать уведомления об оплате покупок, которых она не совершала. Таким образом, с ее счета исчезло более 11 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастна 28-летняя гражданка, у которой ранее уже возникали проблемы с законом. Она созналась в содеянном.

Как выяснилось, девушка посещала торговое заведение вместе с супругом. Обнаружив чужую карту, она не попыталась разыскать владелицу, а сразу отправилась по магазинам. При этом товары оплачивала бесконтактным способом.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.