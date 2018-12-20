Петрозаводчанка зашла в гости к знакомому и "прихватила" его телефон

В полицию Петрозаводска обратился 27-летний горожанин с заявлением о краже телефона, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель сообщил, что в один из декабрьских дней у него в гостях была компания приятелей. Утром он обнаружил пропажу гаджета. Ущерб превысил 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 19-летнюю ранее судимую жительницу Петрозаводска. По версии правоохранителей, она, находясь в гостях, у потерпевшего, похитила его мобильный телефон, а затем продала скупщику за 2,5 тысячи рублей. Деньги подозреваемая потратила в ту же ночь в баре.

На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.