Петрозаводчанок, находящихся в декретном отпуске, приглашают бесплатно переобучиться

Мамы могут получить бесплатное образование по одному из восьми направлений, сообщили в администрации Петрозаводска.

Агентство занятости населения города Петрозаводска (межрайонное) информирует женщин, находящихся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет и зарегистрированных по месту жительства в карельской столице, о возможности курсового обучения по следующим направлениям:

"Организация и ведение архива учреждения", начало обучения - 28.08.2019г., форма обучения – дистанционная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Современное кадровое делопроизводство", начало обучения - 04.09.2019г., форма обучения – очная (по 4 часа в день), требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Пекарь, кондитер", начало обучения – сентябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Парикмахер", начало обучения – 10.09.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Бухгалтер торговой организации", начало обучения – 17.09.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Секретарь, делопроизводитель", начало обучения – 15.10.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Специалист по гос. Закупкам", начало обучения – октябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"1С: Предприятие", начало обучения – октябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального (бухгалтерское/экономическое);

Обучение бесплатное.

Необходимые документы при обращении в агентство занятости: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, по уходу за которым оформлен отпуск, заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, документ об образовании.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. М. Мерецкова, 14, каб. 203, 212 или по тел. 59-26-76, 59-26-19.