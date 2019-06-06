Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 06 Июня 2019
фото: © Николай Галкин/ТАСС

Петрозаводчанок, находящихся в декретном отпуске, приглашают бесплатно переобучиться

Загрузка...

Мамы могут получить бесплатное образование по одному из восьми направлений, сообщили в администрации Петрозаводска.

Агентство занятости населения города Петрозаводска (межрайонное) информирует женщин, находящихся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет и зарегистрированных по месту жительства в карельской столице, о возможности курсового обучения по следующим направлениям:

"Организация и ведение архива учреждения", начало обучения - 28.08.2019г., форма обучения – дистанционная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Современное кадровое делопроизводство", начало обучения - 04.09.2019г., форма обучения – очная (по 4 часа в день), требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Пекарь, кондитер", начало обучения – сентябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Парикмахер", начало обучения – 10.09.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Бухгалтер торговой организации", начало обучения – 17.09.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"Секретарь, делопроизводитель", начало обучения – 15.10.2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего полного;

"Специалист по гос. Закупкам", начало обучения – октябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального;

"1С: Предприятие", начало обучения – октябрь 2019г., форма обучения – очная, требуемый уровень образования - не ниже среднего профессионального (бухгалтерское/экономическое);

Обучение бесплатное.
Необходимые документы при обращении в агентство занятости: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, по уходу за которым оформлен отпуск, заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, документ об образовании.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. М. Мерецкова, 14, каб. 203, 212 или по тел. 59-26-76, 59-26-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
Сегодня 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»