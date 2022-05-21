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Петрозаводск готовится к приему туристов. Как заработать на этом?

Новости. Общество
00:01, 22 Мая 2022

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Инвестирование в новый микрорайон Петрозаводска «TALOJARVI» даст возможность сберечь свои накопления, зарабатывая достойные деньги на сдаче недвижимости гостям нашего города.

В последние годы в Карелии активно развивается сфера туризма: открываются новые отели, строятся туристические базы, появляются глэмпинги в самых красивых местах. Все это сопровождается непрерывным потоком туристов со всей России.

Территориально Петрозаводск очень удобен для туризма. Здесь отлично развита инфраструктура: сюда можно прилететь на самолете, прибыть поездом, приехать на автобусе или личном транспорте. Уже в радиусе 100 км от города можно посетить десятки озер и сотни живописных мест, насладившись настоящей карельской природой.

Именно поэтому инвестирование в новый микрорайон «TALOJARVI» даст возможность наслаждаться всеми преимуществами жизни в Карелии или сберечь свои накопления, зарабатывая достойные деньги на сдаче недвижимости гостям нашего города. Ровно таким же путем действуют жители южных регионов России. Они покупают, сдают и зарабатывают.

В случае с «TALOJАRVI» у вас есть очень гибкие и лояльные условия покупки, чего нет в большинстве южных регионов России. К примеру, большинство интересных для аренды проектов Сочи строятся как апартаменты, что исключает государственную поддержку по ипотеке, покупка становится гораздо менее рентабельной в сравнении с комплексом «TALOJARVI». Здесь у вас есть все инструменты для максимально выгодной покупки: низкая ставка по ипотеке, беспроцентная рассрочка, зачет вашей недвижимости и скидка при покупке за наличные.

В дополнение ко всему вышеперечисленному, стоит также отметить выгоду при покупке недвижимости на стадии строительства, которая позволяет еще больше сэкономить «на старте». Обеспечивая в совокупности с низкой ставкой по кредиту и возможностью приобретения ремонта непосредственно у застройщика, наиболее комфортные условия для покупки.

Сотрудники агентства недвижимости «Баренц Групп» готовы оказать помощь на любом из этапов покупки: от бесплатной оценки вашей недвижимости и индивидуальных условиях зачета, до поиска потенциальных арендаторов и полного управления вашей новой квартирой, снимая с вас рутинную работу и оставляя с постоянным пассивным доходом без головной боли.

Если хотите приобрести квартиру в «TALOJARVI» город у воды — звоните 331-331.

Если хотите приобрести по системе TRADE IN — звоните 331-991.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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