Петрозаводск и Кондопога попали в топ "ажиотажных" направлений на Новый год

Tvil.ru выявил самые "ажиотажные" направления для бронирования квартир, отелей и домов на Новый год.

Красная Поляна в Краснодарском крае, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Симферополь, Мисхор, Евпатория в Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии составили десятку самых "ажиотажных" направлений для отдыха в новогодние праздники 2020 – 2021, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья для отдыха.

Наибольшим спросом на Новый год пользуется Красная Поляна. "Вся активная молодежь уже сейчас в Красной Поляне, – комментирует Юрий Яковлев, директор департамента развития продукта Tvil.ru. – И говорить о бронированиях в новогодние праздники здесь уже нельзя, если только подселиться к кому-нибудь". Из-за ажиотажного спроса на горнолыжные курорты Красной Поляны в конце декабря 2020 и начале января ожидаются на подъемниках толпы народа.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в этих направлениях с 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 18 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Судаке, дороже – в Кондопоге.

Так, сутки отдыха в Красной Поляне обойдутся в 5382 рубля, в Феодосии – 2288 рублей, Симферополе – 2486 рублей, Петрозаводске – 3500 рублей, а Кондопоге – 18000 рублей.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявили, что, по сравнению с прошлым годом, бронирование квартир выросло на 80%, отелей – на 65%, домов – на 55%.

Ранее Петрозаводск попал в десятку лучших городов для патриотического туризма.