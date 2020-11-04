Петрозаводск попал в десятку лучших городов для патриотического туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха "Tvil.ru" включил столицу Карелии в список лучших городов для патриотического туризма после проведения опроса читателей соцсетей.

Петрозаводск оказался на восьмом месте в десятке лучших городов для патриотического туризма. ТОП составлен сайтом бронирования жилья для отдыха "Tvil.ru" на базе мнений читателей соцсетей. Указано, что сервис опросил пользователей социальных сетей и составил соответствующий список городов.

"Для большинства российских туристов (39.33%) Севастополь является самым лучшим для патриотического путешествия. На втором месте — Санкт-Петербург, 31.67%. "Бронзу" в рейтинге получил Новороссийск, набрав 6.67%. По результатам опроса Tvil.ru, также в десятку самых популярных городов для патриотов России вошли Москва (6%), Керчь (4.67%), Феодосия (3.33%), Сочи (3%), Петрозаводск (2.33%), Анапа (1.67%) и Туапсе (1.33%)", - сообщается на сайте составителя списка.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.