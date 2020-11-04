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Петрозаводск попал в десятку лучших городов для патриотического туризма

Новости. Общество
09:09, 05 Ноября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха "Tvil.ru" включил столицу Карелии в список лучших городов для патриотического туризма после проведения опроса читателей соцсетей.

Петрозаводск оказался на восьмом месте в десятке лучших городов для патриотического туризма. ТОП составлен сайтом бронирования жилья для отдыха "Tvil.ru" на базе мнений читателей соцсетей. Указано, что сервис опросил пользователей социальных сетей и составил соответствующий список городов.

"Для большинства российских туристов (39.33%) Севастополь является самым лучшим для патриотического путешествия. На втором месте — Санкт-Петербург, 31.67%. "Бронзу" в рейтинге получил Новороссийск, набрав 6.67%. По результатам опроса Tvil.ru, также в десятку самых популярных городов для патриотов России вошли Москва (6%), Керчь (4.67%), Феодосия (3.33%), Сочи (3%), Петрозаводск (2.33%), Анапа (1.67%) и Туапсе (1.33%)", - сообщается на сайте составителя списка.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.

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Комментарии

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карел
2020-11-05 11:09:00
Нынче " патриоты" всё больше за бугор стремятся , а остальное население -экстремисты , никуда не ездят . денег нет .
User
2020-11-05 10:53:05
Какого, простите, туризма?! Опять, видимо, проворовались?
кир
2020-11-05 11:34:02
User, сторожи, не отвлекайся, сторожи. Не выучился ни на кого. Твоя вершина - сторож частной фирмы. Знай свой шесток.
Сергей ,врач
2020-11-05 10:21:46
Слово "патриотизм" уже давно имеет другое значение....спросите это у "патриотов" "элиты",которые имеют: дома, деньги ,семьи,
ПМЖ, в Европе и Америке, а здесь просто туризм,в основном убегающих от Ковида москвичей и питерцев...уж извините....
однозначно
2020-11-05 10:44:27
Сергей ,врач, и что с того, что врач ? Пуп земли теперь чтоли ? Врач он, блин
протестанутый
2020-11-05 10:09:24
С подачи балетмейстера маслица в огонь плеснуть решили ?
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