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Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма

Новости. Общество
17:20, 29 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил лучшие направления для природного туризма в России.

Согласно опросу российского сервиса большинство туристов (29.82%) назвало Крым самым перспективным направлением для развития природного туризма. На втором месте — Краснодарский край, 17.54%. "Бронзу" в рейтинге самых лучших для экологического отдыха получила Карелия, набрав 14.04%.

По данным опроса Tvil.ru, российские путешественники также считают перспективными для развития природного туризма Алтайский край (14.04%), Башкирию (8.77%), Иркутскую область (3.51%), Ленинградскую область (3.51%), Северный Кавказ (3.51%), Ставропольский край (3.51%). Меньше всего в опросе проголосовало за Самарскую область — 1.75% туристов проголосовало за развитие экотуризма в регионе.

Ранее два города Карелии вошли в топ-5 популярных городов для отдыха с детьми в ноябре.

 

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