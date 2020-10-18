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Два города Карелии вошли в топ-5 популярных городов для отдыха с детьми в ноябре

Новости. Общество
17:20, 19 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сервис бронирования отдыха Tvil.ru выявил, какие города популярны у туристов с детьми в ноябре для путешествий.

Петрозаводск и Лахденпохья вошли в пятерку городов для семейного отдыха в ноябре 2020 года. В топ-5 вошли также Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москва.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют отдых в ноябре на период от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,9 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Санкт-Петербурге (1 873 рубля), дороже – в Лахденпохье (4800 рублей). В Петрозаводске отдых обойдется в 1 900 рублей за ночь, в Москве – 3 100 рублей.

Ранее шесть городов Карелии были признаны самыми безопасными для отдыха с детьми на осенних каникулах.

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