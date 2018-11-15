Петрозаводск лишится поступлений от штрафов на 57 млн рублей

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Администрация столицы Карелии прогнозирует сокращение доходов городского бюджета в 2019 году на 56,8 млн рублей из-за того, что основная часть штрафов будет перечисляться в вышестоящие бюджеты.
Сокращение указанных доходов произойдет с первого января 2019 года в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".
Эти изменения потребуют серьезных поправок в проекте бюджета Петрозаводска на 2019 год, так как заложенные в нем параметры не учитывают сокращения доходов от штрафов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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