Петрозаводск лишится поступлений от штрафов на 57 млн рублей

Администрация столицы Карелии прогнозирует сокращение доходов городского бюджета в 2019 году на 56,8 млн рублей из-за того, что основная часть штрафов будет перечисляться в вышестоящие бюджеты.

Сокращение указанных доходов произойдет с первого января 2019 года в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации".

Эти изменения потребуют серьезных поправок в проекте бюджета Петрозаводска на 2019 год, так как заложенные в нем параметры не учитывают сокращения доходов от штрафов.

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