Петрозаводск может потерять «Комбинат благоустройства»

У администрации столицы Карелии заканчивается контракт с «Комбинатом благоустройства».

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Того комбината, который мы помним – его уже нет. Сегодня это не городское предприятие, а самостоятельное юридическое лицо, которое может выходить на контракт, а может и отказаться. Мы ведем переговоры и понимаем, что предусмотренные в бюджете денежные средства их не устраивают. И если не договоримся, то вероятней всего город останется без уборки определенной своей части. И без озеленения, а также других моментов, которые сегодня выполняет «Комбинатом благоустройства». Позволить себе это мы тоже не можем», - пишет мэр города.

Владимир Любарский допускает, что город не будет платить бюджетные деньги «Комбинату благоустройства». Он рассматривает несколько сценариев развития событий.

«Например, изъятие рассматриваемых полномочий обратно на муниципальный уровень. Это тоже не самая простая история. Восстановить то, что разрушено – гораздо дороже, чем сохранить. Не сохранили… Это к вопросу, когда иногда советуют – создайте свое собственное муниципальное автопредприятие. Более 4,5 млрд рублей необходимо для этого», - отметил глава Петрозаводска.