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Петрозаводск может войти в Арктическую зону России со всеми ее привилегиями

Новости. Общество
16:04, 23 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики готово рассмотреть вопрос о включении в Арктическую зону России еще трех муниципальных образований Карелии, в том числе, Петрозаводска.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360º» рассказала ведущий научный сотрудник КарНЦ РАН и профессор ПетрГУ Мария Питухина, которая участвовала в подготовке научного обоснования включения в Арктическую зону северных районов Карелии.

«Недавно Минвостокразвития обратился к нам, чтобы ПетрГУ подумал над обоснованием по включению Петрозаводска в Арктическую зону Российской Федерации. Наверное, это решение правильное, поскольку муниципальные районы не желательно чтобы были оторваны от центра нашего региона, от столицы Республики Карелия… Будем надеяться, что новый созыв Государственной Думы сможет пролоббировать эту идею более привилегированного положения Арктической зоны РФ», — сказала Питухина.

По ее словам, также будет подготовлено обоснование о включении в Арктическую зону Медвежьегорского и Муезерского районов.

Что этот даст населению и бизнесу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Petrovich
2021-07-23 17:31:08
Зона Арктическая, а лето Крымское.
Zim
2021-07-23 16:48:43
И что от этого ждать? Местных, как в перестанут брать на работу? Петрозаводск превратится в город вахтовиков с соответствующим уровнем объектам культуры и социального обеспечения? Исчезнут театры, садики, школы, больницы, театры? Стоимость билетов на самолеты и поезда и Бла-бла- кар, до Питера и Москвы увеличится в разы? Что еще может произойти? Что еще может полизойти?

Или все будет отлично?
Вася
2021-07-23 17:31:10
Zim, Экс-главу исполкома единороссов в Калининграде арестовали за педофилию
Самуил
2021-07-23 18:09:25
овнозначный, кому теперь "шах и мат"??))
Изя
2021-07-23 18:02:18
Вася, "мы " не хуже , скольких уже арестовали , и сколько предстоит )))))
однозначно
2021-07-23 16:31:41
Петрозаводский глубоководный порт и пудожская ривьера. Соломенский гектар. Кто кроме нас
Самуил
2021-07-23 18:05:24
овнозначый может, когда захочет)))
театральный критик
2021-07-23 16:18:30
И с пляжа в шолтозере всех не местных выгнать :)
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