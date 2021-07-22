Петрозаводск может войти в Арктическую зону России со всеми ее привилегиями

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики готово рассмотреть вопрос о включении в Арктическую зону России еще трех муниципальных образований Карелии, в том числе, Петрозаводска.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360º» рассказала ведущий научный сотрудник КарНЦ РАН и профессор ПетрГУ Мария Питухина, которая участвовала в подготовке научного обоснования включения в Арктическую зону северных районов Карелии.

«Недавно Минвостокразвития обратился к нам, чтобы ПетрГУ подумал над обоснованием по включению Петрозаводска в Арктическую зону Российской Федерации. Наверное, это решение правильное, поскольку муниципальные районы не желательно чтобы были оторваны от центра нашего региона, от столицы Республики Карелия… Будем надеяться, что новый созыв Государственной Думы сможет пролоббировать эту идею более привилегированного положения Арктической зоны РФ», — сказала Питухина. По ее словам, также будет подготовлено обоснование о включении в Арктическую зону Медвежьегорского и Муезерского районов. Что этот даст населению и бизнесу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».