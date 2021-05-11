Петрозаводск начали украшать цветами

В центре Петрозаводска высадили разноцветные виолы, сообщили в администрации города.

Городской комбинат благоустройства начал высаживать цветы на общественных территориях Петрозаводска. Яркие виолы появились на клумбах возле Галереи городов-побратимов на проспекте Ленина, на бульварах Студенческом и Победы, а также в сквере Вечный Огонь.

Также в рамках муниципального контракта подрядчик продолжает следить за чистотой общественных территорий карельской столицы. Сегодня сотрудники комбината сгребают смёт и прошлогоднюю листву в парке Победы, на аллеях Дружбы и Пионерской, на Сортавальском бульваре и улице Ровио. С газонов и урн убирают мусор на Французском и Студенческом бульварах, в скверах Элиаса Лённрота, Юрия Андропова, Машиностроителей, Бородинском, на Онежской набережной, аллеях Берёзовая и Воинской Славы, в парках Лососинском, Зарецком, Беличий Остров, Зелёный Берег, Ямка, в переулке Попова и Церковном проулке, на общественных территориях вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов.