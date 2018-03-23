Петрозаводск очищают 14 снегоуборщиков

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В карельской столице уборка снега продолжается с вечера четверга, сообщает мэрия.
"С 20.30 четверга на дорогах Петрозаводска работает 14 комбинированных снегоуборочных машин. Бригады работали почти всю ночь, проводилась обсыпка дороги и уборка снега", - сообщили в администрации города.
В настоящее время 14 машин продолжают уборку города. На тротуарах работает восемь единиц техники и четыре мобильных звена снегоуборщиков. В первую очередь они очищают остановочные комплексы и пешеходные переходы.
Ситуация, отмечают в мэрии, осложняется непрекращающимся снегопадом.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на территории Карелии на протяжении всей пятницы. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.
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