Петрозаводск очищают 14 снегоуборщиков

В карельской столице уборка снега продолжается с вечера четверга, сообщает мэрия.

"С 20.30 четверга на дорогах Петрозаводска работает 14 комбинированных снегоуборочных машин. Бригады работали почти всю ночь, проводилась обсыпка дороги и уборка снега", - сообщили в администрации города.

В настоящее время 14 машин продолжают уборку города. На тротуарах работает восемь единиц техники и четыре мобильных звена снегоуборщиков. В первую очередь они очищают остановочные комплексы и пешеходные переходы.

Ситуация, отмечают в мэрии, осложняется непрекращающимся снегопадом.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на территории Карелии на протяжении всей пятницы. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.