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Новости. Общество
06:40, 18 Ноября 2019
фото: Правительство Карелии

Петрозаводск оказался в середине рейтинга городов России по качеству инфраструктуры для спорта и отдыха

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Столица Карелии заняла 95 место в рейтинге 200 городов по удовлетворенности населением городской инфраструктурой.

В России составлен ежегодный рейтинг 200 городов. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по стране составила 5,8 балла из 10 возможных. Городом с самой развитой инфраструктурой стало Кудрово Ленинградской области с 8,2 балла. На втором месте с 7,5 балла подмосковный Долгопрудный. Геленджик (Краснодарский край) оказался на третьей позиции, при этом оценка инфраструктуры для спорта и отдыха почти не изменилась по сравнению с прошлым годом: город получил 7,4 балла, что на 0,1 выше, чем в 2018-м, пишет "Вестник СЗФО".

Самая низкая оценка у Киселевска Кемеровской области — 3,2 балла. За год средняя оценка здесь упала на 1,7 — больше, чем в любом другом городе. Чуть лучше дела обстоят в Шахтах (Ростовская область), где падение составило 0,8 балла за год, до 3,5 балла в 2019-м. Третье с конца место у Кинешмы (Ивановская область), которая получила 3,8 балла.

Жители Петрозаводска оценили городскую инфраструктуру на 5,8 баллов. В прошлом году эта оценка была на 0,2 балла ниже. В результате столица Карелии оказалась на 95 месте в рейтинге. Среди городов Северо-запада Петрозаводск проигрывает Санкт-Петербурге, который занял 19 место, и Мурманску с 92 позицией. Вологда поднялась лишь на 116 место в рейтинге, а Архангельск - на 183-е.

Респондентам предложили оценить утверждение "В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д." по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен". Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для спорта и отдыха.

Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 5,8 балла, при этом разница между максимальной и минимальной оценкой резко увеличилась в 2018 году: она составила 3,8 балла, а в 2019 — 5 баллов.

Ранее столица Карелии заняла третью строчку в рейтинге самых добрых городов России.

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