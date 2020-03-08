890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автоледи в канун 8 марта устроила ДТП в Петрозаводске 1
Сегодня 10:51
"Нас бомбили, машины уходили под лед, и люди умирали прямо на глазах"
Сегодня 11:40
Умер известный журналист Карелии Григорий Воеводин
Новое
Сегодня 19:30
Бытовка сгорела накануне праздника в Петрозаводске
Сегодня 09:57
Поправки в Конституцию будут препятствием для "разрушительных антисемейных установок стран Запада", считает политолог 2
Сегодня 13:07

Петрозаводск остро нуждается в строительстве новых дошкольных учреждений

Новости. Общество
14:58, 08 Марта 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Более семи тысяч детей стоят в очереди в детский сад в карельской столице.

В настоящее время в очереди на получение места в дошкольном учреждении стоят 7057 человек. Это дети от рождения до трех лет. Для решения проблемы в Петрозаводске необходимо построить несколько зданий детских садов.

Сейчас в Петрозаводске ведется строительство трех зданий детских садов: два новых учреждения по 150 мест каждое появятся на Кукковке, еще одно здание на 280 мест появится на Ключевой. Здание на улице Попова будет открыто этой весной. Сейчас его оборудуют всем необходимым и в скором времени новый детский сад примет 300 ребят. В планах строительство еще двух зданий на Кукковке и Ключевой. Кроме того, Администрация изыскивает новые земельные участки для строительства дошкольных учреждений для предоставления мест всем желающим.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 3
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»