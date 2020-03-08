Петрозаводск остро нуждается в строительстве новых дошкольных учреждений

Более семи тысяч детей стоят в очереди в детский сад в карельской столице.

В настоящее время в очереди на получение места в дошкольном учреждении стоят 7057 человек. Это дети от рождения до трех лет. Для решения проблемы в Петрозаводске необходимо построить несколько зданий детских садов.

Сейчас в Петрозаводске ведется строительство трех зданий детских садов: два новых учреждения по 150 мест каждое появятся на Кукковке, еще одно здание на 280 мест появится на Ключевой. Здание на улице Попова будет открыто этой весной. Сейчас его оборудуют всем необходимым и в скором времени новый детский сад примет 300 ребят. В планах строительство еще двух зданий на Кукковке и Ключевой. Кроме того, Администрация изыскивает новые земельные участки для строительства дошкольных учреждений для предоставления мест всем желающим.

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