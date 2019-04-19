Петрозаводск отметит Первомай монстрацией

В Праздник Весны и Труда в карельской столице пройдет демонстрация с абсурдными политическими требованиями.

Группа молодых жителей Петрозаводска выступила организаторами проведения в городе Первомайской монстрации – массовой художественной акции, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными политическими требованиями. Она пройдет в Праздник Весны и Труда в центре карельской столицы – участники монстрации соберутся в полдень на проспекте Карла Маркса и двинутся к ротонде на набережной Онежского озера.

По словам организаторов акции, она позволит "вовлечь широкие слои граждан в культурную жизнь города, укрепить связь Петрозаводска с другими городами России, значительно оживить Первомайское шествие". Напомним, первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, позже идею этой акции подхватили активисты по всей России и в ближнем зарубежье. В прошлом году монстрация состоялась в двадцати одном городе. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.