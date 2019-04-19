Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:07, 19 Апреля 2019
фото: vk.com/monstration_ptz

Петрозаводск отметит Первомай монстрацией

Загрузка...

В Праздник Весны и Труда в карельской столице пройдет демонстрация с абсурдными политическими требованиями.

Группа молодых жителей Петрозаводска выступила организаторами проведения в городе Первомайской монстрации – массовой художественной акции, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными политическими требованиями. Она пройдет в Праздник Весны и Труда в центре карельской столицы – участники монстрации соберутся в полдень на проспекте Карла Маркса и двинутся к ротонде на набережной Онежского озера.

По словам организаторов акции, она позволит "вовлечь широкие слои граждан в культурную жизнь города, укрепить связь Петрозаводска с другими городами России, значительно оживить Первомайское шествие". Напомним, первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, позже идею этой акции подхватили активисты по всей России и в ближнем зарубежье. В прошлом году монстрация состоялась в двадцати одном городе. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Ершов
2019-04-19 16:16:42
Мне жутко нравится! Лишь бы погода не подвела )))
Изя
2019-04-19 15:36:06
Идея то хорошая - вывести людей погулять , потусоваться . Только готовится мэрии надо . киоски с мороженным , водой и едой , шашлыками поставить кругом , украшения . музыку . Затейников , музыкальные коллективы подтянуть . Так сказать творчески подойти надо мэрии к процессу . Да и скамейки притащите , людям посидеть и отдохнуть надо . И про туалеты не забудьте , а то будет дело ..))) :)
zanoza
2019-04-19 15:23:04
У нас мало абсурдности в жизни, так мы ещё устраиваем монстрации политического абсурда :)
Leopol'd
2019-04-19 15:50:28
zanoza, то о чем вы написали у нас демонстрируется на агитпоезде (из недавнего) и регулярными "народными праздниками".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 3
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 14
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 11
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 2
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»