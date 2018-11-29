Петрозаводск попал на уникальную монету

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ЦБ выпустил монету с городами и регионами-финалистами отбора символов для новых банкнот, куда вошел и Петрозаводск.
Центробанк 27 ноября выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей "Города и территории — участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2 000 рублей". Об этом сообщает сайт banki.ru со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий-финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада.
В центральной части монеты изображена карта Российской Федерации.
Тираж монеты — 75 штук.
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