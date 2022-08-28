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Петрозаводск попал в четверку городов, где россияне смогут заказать туристическую визу в Финляндию

Новости. Общество
14:15, 29 Августа 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В МИД Финляндии разъяснили, как будет организован прием документов на визы с 1 сентября.

На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием заявлений до 500 в день, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

VFS Global будет принимать документы на туристические визы только по понедельникам и лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки.

Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.

«Если Вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, Вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день», — говорится в информации визового центра.

По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

Согласно данным на сайте VFS Global, в России действует 23 визовых центра Финляндии. В каком формате будут работать оставшиеся 19, пока неясно. Возможно, они собираются принимать документы только на визы с другими целями поездки. Например, для учебы, работы, встречи с родственниками в Финляндии.

Официально первый день приема документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. На данный момент свободных слотов для записи в этот день нет.
В настоящее время Финляндия остается единственной приграничной страной ЕС, которая оформляет россиянам визы под туристические поездки. С 15 июля власти России сняли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ, в том числе, с Финляндией.

По данным МИД этой страны, сейчас на руках у россиян около 100 тысяч шенгенских виз, выданных Финляндией. По информации Еврокомиссии, в 2021 году страна оформила россиянам 46,5 тысячи разрешений на въезд.
Финляндия, Чехия, Польша, Эстония, Литва и Латвия выступают за жесткие визовые ограничения в отношении россиян.

По их инициативе вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа. Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия.

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