Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", считает депутат Петросовета

Члены постоянной комиссии по образованию включились в дискуссию о проекте бюджета Петрозаводска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Проект бюджета представила руководитель комитета финансов мэрии Елена Логинова. Согласно документу, в следующем году доходы и расходы бюджета будут равны и составят 4 944,1 млн. рублей. Прогнозируемый объем муниципального долга ожидается в 2 млрд 300, 8 млн. рублей.

Выслушав доклад, члены комиссии высказали предложения по его изменению. Так, зампредседателя постоянной комиссии по образованию Елизавета Васильева предложила увеличить статью расходов на проведение спортивных, культурных и молодежных городских мероприятий, сообщила пресс-служба Петросовета.

"Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", в котором мероприятий катастрофически не хватает, организовать новые мы не можем из-за нехватки бюджетных средств. В итоге складывается впечатление, что мы все живем только мостами и дорогами, что не совсем правильно", - отметила депутат.

Елизавета Васильева также затронула вопрос летнего отдыха юных петрозаводчан, в частности, ситуацию с "законсервированными" детскими лагерями. По мнению депутата, на следующий год необходимо предусмотреть средства на ввод в эксплуатацию детского загородного лагеря "Уя".

"На сегодняшний день у нас функционирует только один лагерь "Старт" в местечке Кончезеро, остальные четыре - законсервированы. Нужно приложить совместные усилия, чтобы в следующем году хотя бы еще один загородный лагерь привести в соответствие с требованиями надзорных органов и открыть для наших ребят", - считает депутат.

Другой член комиссии, депутат Галина Васильева отметила, что в главном финансовом документе следующего года необходимо также предусмотреть дополнительные деньги на содержание бюджетных учреждений, возможно, и за счет субсидий из республиканской казны.