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Новости. Общество
10:33, 16 Ноября 2018
фото: petrosovet.info

Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", считает депутат Петросовета

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Члены постоянной комиссии по образованию включились в дискуссию о проекте бюджета Петрозаводска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Проект бюджета представила руководитель комитета финансов мэрии Елена Логинова. Согласно документу, в следующем году доходы и расходы бюджета будут равны и составят 4 944,1 млн. рублей. Прогнозируемый объем муниципального долга ожидается в 2 млрд 300, 8 млн. рублей.

Выслушав доклад, члены комиссии высказали предложения по его изменению. Так, зампредседателя постоянной комиссии по образованию Елизавета Васильева предложила увеличить статью расходов на проведение спортивных, культурных и молодежных городских мероприятий, сообщила пресс-служба Петросовета.

"Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", в котором мероприятий катастрофически не хватает, организовать новые мы не можем из-за нехватки бюджетных средств. В итоге складывается впечатление, что мы все живем только мостами и дорогами, что не совсем правильно", - отметила депутат.

Елизавета Васильева также затронула вопрос летнего отдыха юных петрозаводчан, в частности, ситуацию с "законсервированными" детскими лагерями. По мнению депутата, на следующий год необходимо предусмотреть средства на ввод в эксплуатацию детского загородного лагеря "Уя".

"На сегодняшний день у нас функционирует только один лагерь "Старт" в местечке Кончезеро, остальные четыре - законсервированы. Нужно приложить совместные усилия, чтобы в следующем году хотя бы еще один загородный лагерь привести в соответствие с требованиями надзорных органов и открыть для наших ребят", - считает депутат.

Другой член комиссии, депутат Галина Васильева отметила, что в главном финансовом документе следующего года необходимо также предусмотреть дополнительные деньги на содержание бюджетных учреждений, возможно, и за счет субсидий из республиканской казны.

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Комментарии

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эдуард3
2018-11-16 11:21:58
Призраки вселенной.
Сто лет намедни скоро будет , финансов не было и нет и помощь веско не прибудет, наш город' призрак" - вот ответ....?!
Списали Город с карты мира, закрыли лихо лагеря и порт пяти морей закрыли , сказав - такая нынче времена.....?!

Куда не кинь - одни ответы: нет денег - близко не проси; и вот печальные сюжеты здесь депутат нам говорит.....
В Сто лет без помощи остались ! , остался год лишь впереди , весну и лето в нем пропустим - пропустим - это точно знаем мы!
Мы призраки безликие вселенной , которые не стоят и гроша ,
которых гнут, как гнули прежде, которые лишь проживают жизнь
до дна.....
Для призраков не надо счастья, для призраков - пустоты хороши,
И призраков никто не слышит - так депутат гам говорит?!


Беня
2018-11-16 11:19:52
В целом склонен согласиться. По республике победным маршем продвигается оптимизация, которую язык чешется назвать утилизацией. Давайте признаем: Карелия это залежалый неликвид, который нафиг никому не сдался без нефти и газа. Если местные Карельские индейцы (то бишь мы - сирые и убогие) попередохнут - никто особо не обратит внимания.
Игорь Егоров
2018-11-16 10:53:36
С повышением пенсионного возраста для очень многих кремлёвская пропаганда обесценилась. МЫ и ОНИ теперь не Россия и Запад, теперь для большинства Они - это власть.
ни фига себе
2018-11-16 10:46:21
.....не только город превращается , но и республика и страна в "Призрак ".
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