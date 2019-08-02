Петрозаводск признали одним из лучших городов для мужского отдыха

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Эксперты выяснили, куда едут мужчины, чтобы отдохнуть без женщин и детей.
Самым популярным городом для чисто мужской компании стал Петербург. В пятерку вошли также Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай, говорится в исследовании сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Популярными мужскими местами также стали озеро Банное в Башкирии, поселок Ильинский Олонецкого района, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии и Кисловодск Ставропольского края.
Наиболее дешево отдых обойдется в Бахчисарае – примерно 1,2 тысячи рублей в сутки. Дороже всего отдохнуть придется в Медвежьегорске – ночь обойдется в 7,7 тысячи рублей.
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