Петрозаводск рухнул в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта

В ТОП-82 российских городов столица Карелии занимает 71 место.

В рейтинге 82 городов России по качеству общественного транспорта Петрозаводск опустился на девять позиций и сейчас занимает 71 место.



Авторы рейтинга включили в общую базу более сотни показателей систем общественного транспорта в городах России, отражающих особенности городских территорий, геометрию маршрутных сетей, данные о подвижном составе и другие.



Первое место занимает Пермь, на втором - город Новокузнецк, на третьей строчке рейтинга расположился Екатеринбург.



Тройка аутсайдеров выглядит так: Грозный, Владикавказ, Астрахань.