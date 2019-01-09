Петрозаводск стал победителем Всероссийской акции "Побегай 1 января"

Столица Карелии заняла первую строчку рейтинга городов-участников массовой спортивной акции, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Почти в 2,5 тысячи километров оценивается дистанция, которую пробежали петрозаводские участники Всероссийского массового спортивного мероприятия "Побегай 1 января".

По итогам акции столица Карелии заняла первую строчку в рейтинге участников, обогнав такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Рига.

Всего же в этом году на большую пробежку в первый день года вышли жители почти 400 городов из 40 стран мира.