Петрозаводск стал победителем Всероссийской акции "Побегай 1 января"

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Столица Карелии заняла первую строчку рейтинга городов-участников массовой спортивной акции, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Почти в 2,5 тысячи километров оценивается дистанция, которую пробежали петрозаводские участники Всероссийского массового спортивного мероприятия "Побегай 1 января".
По итогам акции столица Карелии заняла первую строчку в рейтинге участников, обогнав такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Рига.
Всего же в этом году на большую пробежку в первый день года вышли жители почти 400 городов из 40 стран мира.
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