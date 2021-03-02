Туристы-одиночки выбирают Петрозаводск

Столица Карелии вошла в десятку популярных городов для отдыха одному в 2021 году.

По данным Tvil.ru, в 2021 году наблюдается рост спроса на 46% на бронирования жилья туристами, путешествующими в одиночку. По этому случаю сервис бронирования жилья определил, какие города пользуются популярностью у одиночек.

Как выяснилось, самыми популярными городами у туристов-одиночек в этом году стали: Севастополь (19%), Симферополь (15%), Анапа (8%), Санкт-Петербург (8%), Подольск (7%), Казань (6,5%), Кисловодск (6%), Калининград (5%), Сургут (5%) и Петрозаводск (4,5%).

В одиночку в основном путешествуют женщины - 61%, мужчины - 39%.

По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье в среднем от 1 до 10 ночей и тратят от 1,2 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть одному в Казани, дороже в – Сургуте. В Петрозаводске средняя стоимость ночи в отеле - 1740 рублей, а в Севастополь – 1678 рублей, Калининграде – 1375 рублей.

Ранее город в Карелии вошел в топ популярных городов на озерах для отдыха в 2021 году.