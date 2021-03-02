Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии
Сегодня 09:15
"Это называется "дурку гонять": Пивненко объяснила, как Карелия получит 5 млрд рублей 23
Сегодня 11:17
В столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи 4
Сегодня 12:15
Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся" 54
Сегодня 10:50
Откровенное интервью собственника: Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 22
Сегодня 14:37
Арестовано за долги имущество "Холод Славмо" - производителя мороженого в Петрозаводске 7
Сегодня 12:43

Туристы-одиночки выбирают Петрозаводск

Новости. Общество
17:40, 02 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"
Загрузка...

Столица Карелии вошла в десятку популярных городов для отдыха одному в 2021 году.

По данным Tvil.ru, в 2021 году наблюдается рост спроса на 46% на бронирования жилья туристами, путешествующими в одиночку. По этому случаю сервис бронирования жилья определил, какие города пользуются популярностью у одиночек.

Как выяснилось, самыми популярными городами у туристов-одиночек в этом году стали: Севастополь (19%), Симферополь (15%), Анапа (8%), Санкт-Петербург (8%), Подольск (7%), Казань (6,5%), Кисловодск (6%), Калининград (5%), Сургут (5%) и Петрозаводск (4,5%).

В одиночку в основном путешествуют женщины - 61%, мужчины - 39%.

По статистике Tvil.ru, одиночки бронируют жилье в среднем от 1 до 10 ночей и тратят от 1,2 до 2,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть одному в Казани, дороже в – Сургуте. В Петрозаводске средняя стоимость ночи в отеле - 1740 рублей, а в Севастополь – 1678 рублей, Калининграде – 1375 рублей.

Ранее город в Карелии вошел в топ популярных городов на озерах для отдыха в 2021 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
Сегодня 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 2
Сегодня 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»